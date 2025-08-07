Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma projeleri kapsamında başlattığı Halk Et projesi Antalyalıların kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı et ihtiyacını karşılayarak vatandaşların güvenini kazandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalılara kaliteli, sağlıklı ve ucuz et tüketebilmeleri için başlattığı Halk Et, vatandaşların tercihi olmayı sürdürüyor. Artan et fiyatları karşısında vatandaşlara güvenilir ve ekonomik bir alternatif sunan Halk Et, özellikle dar gelirli ailelere rahat bir nefes aldırıyor. Halk Et, 2025 yılının ilk yarısında Kepez, Serik, Manavgat, Alanya ve Mobil Satış Tırı aracılığıyla 80 bin vatandaşa 200 ton et satışı gerçekleştirildi. Halk Et mağazalarında kırmızı et satışının yanı sıra sakatat ve sucuk satışı da gerçekleştiriliyor.

GÜVENİLİR VE HİJYENİK ET TERCİHİ HALK ET

Halk Et Kepez Şubesi Birim Sorumlusu Mustafa Kocaman, 2025 yılının ilk 6 ayında beş şubede toplam 200 ton et satışı gerçekleştirildiğini belirtti. Bu satışların büyük bir kısmının Kepez Şubesi üzerinden yapıldığını ifade eden Kocaman, sadece bu şubede yaklaşık 130 ton et satıldığını söyledi. Kocaman, et satışının yanı sıra, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 15 ton çiğ süt satışı da gerçekleştirildiğini kaydetti. Kepez Şubesi'nin diğer mağazalardan farklı olarak sakatat satışı da yaptığını belirten Kocaman, “Kepez, Serik, Manavgat, Alanya ve Mobil Halk Et Satış Tırımız aracılığıyla 2025’in ilk yarısında yaklaşık 80 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte piknik ve mangal alışverişlerinde güvenilir et tercihi olarak Halk Et öne çıkıyor. Vatandaşlarımız hem fiyat hem de kalite açısından bizi bilinçli bir şekilde tercih ediyor” dedi.