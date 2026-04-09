Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne'de karpuz üretimini artırmak amacıyla yeni bir destek paketini hayata geçiriyor.

TAKE Projesi kapsamında başlatılan 'Karpuz Üretimini Geliştirme Projesi' ile İpsala, Meriç ve Merkez ilçelerdeki üreticilere maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanan aşılı karpuz fideleri dağıtılacak.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile hem verimlilik artışı hem de hastalıklara karşı dirençli üretim hedefleniyor. Uzmanlar, aşılı fidelerin topraktan gelen hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunu, ilaç kullanımını azalttığını ve verimi yükselttiğini belirtiyor.

MALİYETİN YARISI DEVLETTEN

Proje kapsamında üreticilere sunulacak olan aşılı karpuz fidelerinin yüzde 50'si Bakanlık hibesi ile karşılanacak. Kalan yüzde 50'lik bedel ise çiftçiler tarafından ödenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 10 NİSAN

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin, 10 Nisan 2026 tarihi mesai bitimine kadar Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Meriç ve İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, İl Proje Uygulama Komisyonu tarafından değerlendirilecek.