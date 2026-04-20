Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 için hazırlıklar sürerken, Keçiören Belediyesi gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları doğru projelerle geleceğe hazırlamak amacıyla hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), festivale başvuran takımlara destek sağlamak için uzman akademisyenler ile teknik yeterliliğe sahip eğitmenlerden oluşan bir jüri kurarak değerlendirme sürecini titizlikle yürüttü.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ DEHALARINA TAM DESTEK

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonuna katkı sunan gençlerin yanında olmak için, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda hareket eden TEKNOMER, geleceğin mühendisleri ile girişimcilerine destek vermeyi sürdürüyor.

TEKNOMER bünyesinde oluşturulan jüri, TEKNOFEST 2026'ya başvuru yapan takımların projelerini detaylı şekilde inceleyerek büyük bir titizlikle değerlendirdi. Alanında uzman akademisyenler ile teknik eğitmenlerden oluşan jüri, gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemek ve en doğru yönlendirmeleri yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Başvuru sürecinde takımların projeleri teknik yeterlilik, uygulanabilirlik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda ele alındı. Böylece yarışmaya katılacak ekiplerin daha güçlü projelerle hazırlanmasına katkı sağlandı.

TEKNOMER HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDA

TEKNOMER, teknoloji üreten, araştıran ve geliştiren nesiller yetişmesi için gençlere yönelik projelerini önümüzdeki süreçlerde de kararlılıkla sürdürmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezde sunulan imkânlardan memnun kalan gençler ve aileler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.