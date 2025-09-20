Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu, Serik ve Alanya yangınlarına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve sürekli yön değiştiren alevler zor anlar yaşattı. Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangınlar kısmen kontrol altına alındı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın üç farklı ilçesinde çıkan yangınlar korku ve paniğe neden oldu. Gece boyu alevlerle mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 araç ve çok sayıda personelle Aksu ilçesinde birbirinden bağımsız olarak çıkan Konak, Çalkaya, Macun, Boztepe, Murtuna, Özlü, Güzelbağ, Solak, Kurşunlu, Alaylı mahallelerindeki arazi ve orman yangınlarına müdahale etti.

13 ARAÇ İLE HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE

Aksu İlçesi Konak Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın korku yarattı. İhbarın ardından bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 araç ile alevlere hızla müdahale etti. Sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangına canla başla müdahale eden Antalya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, diğer kurumlarla ortak hareket ederek yangının daha da büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangınlarda Konak Mahallesi’nde metruk iki katlı müstakil bina ile Macun Mahallesi’nde orman içinde metruk tek katlı lojman binası yandı.

SERİK VE ALANYA’DA ALEVLERE MÜDAHALE

Serik ilçesinde de Nebiler, Sarıabalı, Gebiz, Kuşlar, Kürüş, Alaçeşme, Üründü, Karıncalı, Karadayı mahallelerinde boş arazi ve ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin özverili çalışmaları sonucu yangınlar söndürüldü. Alanya’da da Ali Efendi ve İspatlı Mahalleleri’ni etkileyen orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınabildi. Alanya’da meydan gelen orman yangınına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı kaza yaparken, itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.