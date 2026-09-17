Sakarya'da 'mahalle bazlı kentsel dönüşümün' ilk örneği olacak Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap çalışmaları kapsamında tarihi gün geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya tarihinde ilk olan mahalle bazlı kentsel dönüşüm projesi Tığcılar 1. Etap'ta inşa sürecinin başlayacağı yıkım töreni için bir mesaj paylaştı.

Başkan Alemdar, 'Deprem kuşağında olan, çeyrek asır önce tarihin en büyük acılarını yaşayan Sakarya'mızda bir milat yaşanıyor ve yepyeni bir vizyon ortaya çıkıyor. 19 Eylül Cumartesi günü 15.00'da tüm vatandaşlarımızı bekliyorum' dedi. Deprem kuşağında bulunan şehirde aynı acıların tekrar yaşanmaması, çocuklara güçlü ve dirençli bir kenti miras bırakmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla başlatılan proje kapsamında yıkım başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı destekleriyle hayata geçirilecek proje için 19 Eylül Cumartesi günü 15.00'da düzenlenecek törene tüm vatandaşları davet etti.

GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR ŞEHRİN İNŞASI İÇİN:

Alemdar açıklamasında, 'Sakarya'mızda bir milat olan, güvenli yaşam alanlarının inşası için başlattığımız süreçte nihayet sona geldik. Tığcılar'da depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli yapıların inşa sürecine inşallah başlıyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü 15.00'da Tığcılar Mahallesi 1. Etap Projemiz için yıkım töreni gerçekleştireceğiz. 718 bağımsız bölümün güçlü yapılara dönüşeceği kentsel dönüşüm projemizdeki tarihi yıkım töreni programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Deprem kuşağında olan, çeyrek asır önce tarihin en büyük acılarını yaşayan Sakarya'mızda bir milat yaşanıyor ve yepyeni bir vizyon ortaya çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Dirençli, sosyal ve yeşil odaklı bir anlayışla hazırlanan projeyle Tığcılar'da 718 bağımsız bölümün dönüştürülmesiyle depreme dayanıklı ve sosyal bir yaşam alanı inşa edilecek.