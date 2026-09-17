Muğla Jandarma Komutanlığı, KADES uygulamasını tanıtan paylaşımında Devlet Sanatçısı Emel Sayın'a teşekkür etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Jandarma Komutanlığı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) için farkındalık çalışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Devlet Sanatçısı Emel Sayın'ın KADES uygulamasını tanıtarak çalışmalara destek verdiği belirtildi.

Jandarma, katkılarından dolayı Emel Sayın'a teşekkür ederken, vatandaşlara da acil durumlarda KADES uygulamasına dokunmaları çağrısında bulundu. Paylaşımda, kolluk ekiplerinin en kısa sürede yardım için olay yerine ulaşacağı vurgulandı.

KADES ile güvendesiniz????



Devlet Sanatçısı Sayın Emel SAYIN, KADES uygulamasını tanıtarak farkındalık çalışmalarımıza destek verdi.



Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.????????????????



Acil durumda KADES'e dokunun, kolluk ekiplerimiz en kısa sürede size ulaşsın!



????Muğla pic.twitter.com/fTx8MwfuY4 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 17, 2026

Hatırlanacağı gibi KADES, özellikle kadınların acil durumlarda hızlı şekilde yardım talep edebilmesini sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.