Muğla Jandarma Komutanlığı, KADES uygulamasını tanıtan paylaşımında Devlet Sanatçısı Emel Sayın'a teşekkür etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Jandarma Komutanlığı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) için farkındalık çalışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Devlet Sanatçısı Emel Sayın'ın KADES uygulamasını tanıtarak çalışmalara destek verdiği belirtildi.

Jandarma, katkılarından dolayı Emel Sayın'a teşekkür ederken, vatandaşlara da acil durumlarda KADES uygulamasına dokunmaları çağrısında bulundu. Paylaşımda, kolluk ekiplerinin en kısa sürede yardım için olay yerine ulaşacağı vurgulandı.

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Hatırlanacağı gibi KADES, özellikle kadınların acil durumlarda hızlı şekilde yardım talep edebilmesini sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kaynak: RSS