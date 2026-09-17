Bursa'da Nilüfer Belediyesi bünyesindeki huzurevlerinde kalan sakinler, Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi. Nilüfer Roman Orkestrası eşliğinde şarkı söyleyip dans eden huzurevi sakinleri, spor etkinliklerine de katıldı.

BURSA (İGFA)- Nilüfer Belediyesi, bünyesinde hizmet veren huzurevi sakinleri için Balat Atatürk Ormanı'nda 'Yaza Veda Pikniği' düzenledi. Etkinlikte, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri bir araya gelerek gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Furkan Yavuz da pikniğe katılarak huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Etkinlikte sahne alan Roman Orkestrası'nın şarkılarına danslarla eşlik eden huzurevi sakinleri, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli oyunlara da katıldı.