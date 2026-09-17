Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamalarında esnaf ve sanatkârlar bir araya geldi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, ahiliğin meslek ahlakına dayanan köklü bir gelenek olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Emeğe saygı, dürüst ticaret, helal kazanç ve dayanışma anlayışıyla asırlardır esnafa yol gösteren ahilik kültürü, Kocaeli'de düzenlenen etkinliklerle yaşatıldı.

14-20 Eylül Ahilik Haftası kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda esnaf ve sanatkârlar, bu köklü geleneğin değerlerini gelecek kuşaklara taşımanın önemine dikkat çekti. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Ahilik Kültürünü Araştırma, Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Tümay Mercan, oda başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE AHİLİK YÜRÜYÜŞÜ

Kutlamalar kapsamında esnaf ve sanatkârlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Ahilik Yürüyüşü gerçekleştirdi. Merkez Bankası önünden başlayan kortej, Cumhuriyet Bulvarı boyunca ilerleyerek tören alanına ulaştı. Vatandaşların ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından mehteran gösterisi gerçekleştirildi. Kocaeli Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin Artvin yöresine ait gösterisiyle renklenen program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

'AHİLİĞİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ AHLAKTIR'

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, ahiliğin mesleki becerinin yanında ahlaki değerleri de esas aldığını belirtti. Soba, 'Ahilik, ecdadımızdan bize kalan en önemli öğretilerden biridir. Ahilik denildiğinde usta, kalfa ve çırak öğretisinden bahsedilir ancak en önemli unsurlarından biri de ahlaktır. İşini doğru yapanın başımızın üzerinde yeri var. Son dönemlerde bu kavramların örselendiğini görüyoruz. Esnaf kardeşlerimizin de bunu yaşatmak için ciddi gayretleri var. Her birimizin bunu hayatının her alanında uygulaması gerekiyor' dedi.

'BU DEĞERLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARALIM'

Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Emre Nebioğlu, Ahilik düşüncesinin temelindeki doğruluk ve dürüstlük değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Nebioğlu, 'Ahilik düşüncesinin temelinde olan doğruluk ve dürüstlük gibi değerleri hatırlamamız için bu güzel günler vesile olsun ve bunları gelecek kuşaklarımıza aktaralım. Esnaf kardeşlerimizin işlerinde bereket diliyorum. Yılın ahisi abimizi ve genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ KÜLTÜRÜ GELECEĞE TAŞIMAKTIR'

KESOB Başkanı Kadir Durmuş da ahiliğin emeğe saygıyı, paylaşmayı ve birlikte güçlü olmayı öğütleyen bir anlayış olduğunu dile getirdi. Durmuş, 'Burada asırlardır esnaf ve sanatkârlarımızın çalışmalarına yön veren Ahilik geleneğini anmak ve yaşatmak için bir aradayız. Ahilik yalnızca bir meslek anlayışı değil; emeğe saygının, dürüst ticaretin, paylaşmanın ve birlikte güçlü olmanın köklü bir ifadesidir. Ahiliğin izlerini esnafın günlük hayatında da görmek mümkündür. Bugün bizlere düşen, geçmişten aldığımız kültürü geleceğe taşımaktır. Emeğin, alın terinin ve helal kazancın daim olmasını diliyorum' diye konuştu.