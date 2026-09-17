Maltepe Belediyesi, Fındıklı Mahallesi'nde kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerine devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimlerde yaya geçişini daraltan işgalleri kaldırırken, esnaflara da kamusal alanların kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Çalışmalar kapsamında kaldırım üzerindeki eşya ve malzemelerin kaldırılmasıyla birlikte yaya yolları yeniden erişilebilir hale getirildi.

Maltepe Belediyesi'nin periyodik olarak sürdürdüğü denetimlerin, Fındıklı Mahallesi'nde kaldırım işgallerinin önemli ölçüde azalmasına katkı sağladığı belirtiliyor. Ekipler ayrıca ilçe genelindeki yeni işgallere karşı kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, kamusal alanların herkesin ortak hakkı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlardan ve esnaftan kurallara duyarlılıkla uymalarını istedi.