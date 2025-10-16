62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, galasını yapacak yerli filmler ve ilk gösterimi Altın Portakal'da gerçekleşecek yabancı filmler belli oldu.

ANTALYA (İGFA) - 24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.'si gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene de sinemaseverlerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Altın Portakal'da galası yapılacak ve Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da sinemaseverlerle buluşacak filmler açıklandı.

ALTIN PORTAKAL FİLM GALALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene de dopdolu programıyla sinemaseverleri karşılayacak. Festival kapsamında galası yapılacak filmler arasında: 'Gençlik dünyasında geçen, sosyal medya, kimlik arayışı, akran zorbalığı ve güç dengelerinin ön planda olduğu bir lise hikâyesini anlatan 'Bağlantı Hatası', 20. yüzyılın bu en çetin ama bir o kadar da anlamlı yıllarını ve olaylarını aktaran 'Cumhuriyete Giden Yol', sıra dışı üslubuyla tiyatroda çığır açan Ferhan Şensoy'un ilham verici hayat hikâyesini anlatan 'Ferhangi Bir Yaşam', Bir şairin kaleminden filizlenen doğa, bir denizden başlayan yolculuğu, maviyle yeşilin, insanla umudun buluşma hikayesini anlatan 'Filos', dört sınır tanımayan dövüşçüsünün hikâyesini aktaran 'Fighting Demons', Gelin Takımı'nın devam serisi olan, eski dostluklarının gücünü ve tatlı bir kaosla dolu yolculuğunu yansıtan 'Gelin Takımı 2', Zorunlu bir nedenle doğduğu köye yeniden dönmek zorunda kalan Tufan'ın hikayesini anlatan 'Gündüz ve Gece', İlham arayışıyla bir adaya gelen senaristin, orada yıllar önce yaşanmış bir yasak aşk hikâyesine dair bulduğu izleri aktaran 'Tuvaldeki Sır' ve 102 yaşında hayata veda eden dünyanın en uzun yaşayan sporcularından Galip Haktanır'ın unutulmaz hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Vefalı Galip' bulunuyor.'

DÜNYA SİNEMASINDA SES GETİREN FİLMLER ALTIN PORTAKAL'DA

Altın Portakal'da yabancı filmlerin ilk gösterimi gerçekleştirecek. Bu filmler arasında: 'Dünyadaki sayılı kuantum bilgisayarlarından birinin tarihte ilk kez bir üniversiteye kurulma sürecine tanıklık eden 'Project Chapel', ruh sağlığına sinemada cesur ve daha önce görülmemiş bir bakış açısı getiren 'How To Be Normal And The Oddness Of The Other World', 2025 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde övgü toplayan, bir anne ile oğlunun karmaşık ilişkisini, sevgi ve tükenmişlik arasındaki ince çizgiyi cesur bir dille anlatan 'Caravan', sanat, bilim ve teknolojinin insan yaratıcığıyla buluştuğunda bizi nerelere götürebileceğini gözler önüne seren 'Confluence: Materıal World' ve Gürcistan'ın dağları arasında bir köyü vadiye bağlayan teleferikte çalışan iki insanın hikayesini aktaran 'Gondola' yer alıyor.'