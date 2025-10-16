İstanbul Maltepe Belediyesi ilçedeki okulların kantinlerinde denetimlere başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Okullarda yapılan denetimlerde kullanılan ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincire uygun depolama yapılıp yapılmadığı ve okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin satılıp satılmadığı gibi konularda denetim gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, gıda denetim birimi, zabıta ekipleriyle birlikte ilçedeki okullarda denetim gerçekleştirdi.

Okullarda yapılan müşterek denetimlerde, kantinlerinde uyulması gereken hijyen kuralları konusunda kontrollerde bulunuldu. Deneyimli gıda mühendisi ve teknikerlerince yapılan denetimlerde kullanılan ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincire uygun depolama yapılıp yapılmadığı, okul kantinlerinde satışı yasak olan enerji içeceği, cips, oyuncak gibi ürünlerin satılıp satılmadığı, eldiven kullanımı, davlumbaz temizliği, genel hijyen ve temizlik gibi konularda denetim gerçekleştirildi.