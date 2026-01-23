İnternet üzerinden satılık cep telefonu ilanlarına sahte ödeme dekontlarıyla dolandırıcılık yapan N.E., polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan internet üzerinden dolandırıcılık olaylarına karşı yürüttüğü çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, internet sitelerinde satılık cep telefonu ilanı veren iki ayrı müştekiyle iletişime geçen ve yaklaşık 200.000 TL değerindeki cep telefonlarını sahte ödeme dekontlarıyla teslim alan N.E. adlı şüpheliyi tespit etti. Polis operasyonuyla yakalanan N.E., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları internet üzerinden alışverişlerde sahte dekont ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.