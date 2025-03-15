Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında Konyalılar gecesi düzenlendi. Gecede sahne alan Orhan Uluçay, şarkılarıyla etkinliklere renk kattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda Antalyalıları buluşturduğu geleneksel Ramazan etkinlikleri, iftar sonrası vatandaşların buluşma noktası oluyor. Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile başlayan Ramazan etkinliklerinde bu kez Konyalılar gecesi düzenledi. Konyalılar gecesinde ilk olarak sahneye Hasan Kaya çıktı. Hasan Kaya birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Daha sonra ise Grup Kaşıks oyunlarıyla geceye renk kattı.

KEYİFLİ BİR RAMAZAN AKŞAMI YAŞATTI

Konyalılar gecesinde son olarak sevilen sanatçı Orhan Uluçay, sahne aldı. Orhan Uluçay, türkü ve şarkılarıyla etkinliklere katılan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Gecenin sonunda ise Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Konyalılar gecesinde sahne olan sanatçılara çiçek takdim etti. Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, geleneksel Ramazan etkinliklerinde Konyalılar gecesi düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.