Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME ekipleri okul servislerine yönelik kapsamlı kontrollerini sürdürüyor. UKOME ekipleri, Kemer ilçesinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla Kemer ilçesinde okul servis araçlarına yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Düzenli aralıklarla sürdürülen bu denetimlerde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve UKOME kararlarına uygunluk titizlikle kontrol edildi.

ARAÇLARIN FİZİKİ YETERLİLİKLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Denetimler kapsamında, servis araçlarının koltuk sayısı, kapıların işlerliği, camların durumu ve genel temizlik koşulları ayrıntılı biçimde incelendi. Öğrencilerin konforu ve güvenliği açısından araç içi düzenin uygunluğu gözden geçirildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI KONTROL EDİLDİ

UKOME ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, emniyet kemerlerinin çalışır durumda olup olmadığı, ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve trafik seti gibi zorunlu güvenlik ekipmanlarının tam ve eksiksiz bulunmasına dikkat edildi. Servis şoförlerinin ve rehber personelin SRC, psikoteknik belgeleri, araç muayene ve sigorta evrakları, güzergâh izin belgeleri ile araç takip sistemleri de denetim kapsamında kontrol edildi. UKOME, tüm araçların ilgili mevzuata tam uyum göstermesini hedefliyor.

EKSİKLER İÇİN SÜRE TANINDI

Denetimler sonucunda, servis araçlarının büyük bir çoğunluğunun yönetmeliklere uygun olduğu tespit edildi. Eksiklikleri bulunan araçlar ve işletmeciler uyarılarak belirli bir süre içinde bu eksikliklerin giderilmesi istendi. Süre sonunda eksiklerini tamamlamayan ve kural ihlallerine devam eden araçlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okul servis denetimlerini eğitim dönemi boyunca aralıksız sürdürecek.