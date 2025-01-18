Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, Manavgat ve Kaş’ın merkezine uzak mahallelerinde yaşayan öğrencilere ücretsiz saç kesimi yaparak, ailelerin büyük bir ihtiyacını karşıladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı mobil kuaför tırı, Kaş’ın kırsal mahallerinde vatandaşların ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Mobil kuaför tırı, Kaş’ın Bezirgan mahallesinde vatandaşların ücretsiz saç kesimini yaptı. Gittiği her yerde büyük ilgi gören mobil kuaför tırı, öğrenciler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Aileler, çocuklarının saçlarını kestirerek, büyük bir ihtiyacını karşılamış oluyor.

MOBİR KUAFÖR TIRI OKULLARDA

Mobil Kuaför Tırı, Manavgat’taki Odaönü Çallıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ile Karacalar Fatma Turan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine de ücretsiz kişisel bakım hizmeti sundu. İki gün devam eden hizmette, Odaönü Mahallesi’ndeki okula Karakaya, Boztepe ve Yalçıdibi mahallelerinden gelen öğrenciler, Karacalar Mahallesi’ndeki okula ise Sülek, Cevizler ve Hacıisalı mahallelerinden gelip taşımalı eğitim gören öğrenciler faydalandı. Toplamda 171 öğrenciye kuaförlük ve berber hizmeti verildi.

TEŞEKKÜRLER MUHİTTİN AMCA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mobil kuaför hizmeti öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları hizmete teşekkür ederek, “Biz şehir merkezinden uzak mahallelerde yaşıyoruz. Bu hizmetlere ulaşmamız biraz zor oluyor. Bize bu hizmeti gönderen Başkan amcamıza teşekkür ederiz” dedi.

AKSEKİ, GÜNDOĞMUŞ VE İBRADI’DA HİZMET VERDİ

Öte yandan Mobil Kuaför Tır’ı Gündoğmuş, Akseki ve İbradı’da da hizmet verdi. Gündoğmuş’ta Bedan İlköğretim Okulu’nda 43 öğrenci, Akseki Cevizli’de 34, İbradı ve Ormana’da 142 vatandaşa kişisel bakım hizmeti verdi. Mobil Kuaför Demre’de de iki gün boyunca Çağman, Belören, Köşkerler, Yavu, Gürses ve Kapaklı da 142 vatandaşa hizmet sundu.