İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta sirenlerin çalınmasının Halep'teki gelişmelerle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verildiği ve vatandaşların sığınaklara çağrıldığı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek, Kahramanmaraş'ta duyulan siren seslerinin AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, sirenlerin Halep'te yaşanan gelişmelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Toplumda panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması çağrısında bulunuldu.