Antalya'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yasadışı atık döken Antalya ve Finike belediyelerine ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesti. Denetimlerde, belediyelerin toprak alana atık döktüğü ve bunların bir kısmının yandığı tespit edildi.

ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, toprak alana yol süpürme kamyonunun atıklarını döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uyguladı. Belediyeye ait araçlarla Alakır Çayı yakınlarına atık döken Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.

İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Turunçova Mahallesi'nde bulunan toprak alana belediyeye ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı belirlendi. Belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza verildi.

FİNİKE BELEDİYESİ ATIKLARI AÇIK ALANA DÖKTÜ

İl müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi'ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca, alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi. Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.