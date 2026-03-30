Antalya Büyükşehir Belediyesi 'AI Weekend Antalya 2026' etkinliğiyle gençleri yapay zekayla buluşturdu. HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime gençler yoğun ilgi gösterdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, teknoloji alanında dikkat çeken bir iş birliğine imza attı.

Büyükşehir Belediyesi ve Insider ortaklığında gerçekleştirilen 'AI Weekend Antalya 2026' eğitimi, 28-29 Mart tarihlerinde HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde yapıldı.

Yapay zekâyı yalnızca teorik bir konu olmaktan çıkarıp üretim odaklı bir araca dönüştürmeyi amaçlayan eğitim programında, alanında uzman eğitmenler önemli bilgiler paylaştı.

Eğitmenler, yapay zekânın gelecekte hemen her sektörde aktif olarak kullanılacağına dikkat çekti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamaya yönelik deneyim kazanma fırsatı buldu.

KATILIMCILAR YAPAY ZEKÂYLA İÇERİKLER ÜRETTİLER

Eğitmenlerden Mert Kaplan, gençlere yapay zekayla üretilebilecek içeriklere ilişkin bilgiler verdi. Kaplan, katılımcılara yapay zeka kullanarak fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra, farklı oturumlarda hava durumu verilerinin alınarak otomatik e-posta gönderimi gibi uygulamaların da gerçekleştirilebileceğini aktardı.