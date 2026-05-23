GRAVITY GAME UNITE SDN. BHD., 20 Mayıs 2026 tarihinde Ragnarok Zero: Global için ilk Açık Beta Testi'nin (OBT) resmen başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyar.

PRNewswire / KUALA LUMPUR, MALEZYA (İGFA) - Ragnarok Zero: Global, Ragnarok serisi için sunulan ilk Küresel PC hizmetidir ve Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyuncuları, maceracıların Midgard'ın nostaljik dünyasını ilk kez birlikte deneyimleyebilecekleri tek bir küresel hizmet ortamında bir araya getiriyor.

Gravity Co., Ltd. tarafından resmi olarak lisanslanan, Ragnarok Zero: Global, klasik MMORPG ruhunu korurken oyun deneyimini modernize eden özenle geliştirilmiş iyileştirmelerle orijinal Ragnarok Online deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Oyun, oyuncuların daha adil ve daha sürükleyici bir MMORPG deneyimi yaşamalarına olanak tanıyarak, öde-kazan unsurlarını en aza indirmeyi ve aşırı para kazanma baskısını azaltmayı amaçlayan abonelik tabanlı bir hizmet modeli benimsiyor. Yakında yayınlanacak olan OBT, tüm oyuncular için ücretsiz olacak.

OBT, resmi lansmandan önce dünyanın dört bir yanındaki tüm oyuncuların Ragnarok Zero: Global'de Midgard dünyasını deneyimlemesi için ilk fırsatı sunuyor.

'Ragnarok Zero: orijinal Ragnarok deneyimine yeni bir bakış açısı getirirken, oyunu günümüz oyuncuları için daha da iyileştirme çabalarımızı yansıtıyor' dedi, Gravity Game Unite Başkanı, Harry Choi.

OBT Programı

OBT, 20 Mayıs 2026 saat 01:00 (UTC+0) ile 27 Mayıs 2026 saat 23:59 (UTC+0) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

OBT Hedef Bölgeleri

OBT, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyuncuları hedefleyecek.

OBT Platformları ve Katılım Yöntemi

OBT yalnızca PC platformunda mevcuttur.

Oyuncular, resmi web sitesi üzerinden bir GNJOY hesabı oluşturmalıdır

Oyun istemcisi, 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren resmi OBT web sitesi üzerinden indirilebilecektir.

Oyuncular, OBT istemcisini resmi OBT sitesi üzerinden indirebilirler: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Ragnarok Zero'nun Temel Özelliklerini Deneyimleyin

Ragnarok Zero: Global, orijinal Ragnarok Online'ın nostaljik atmosferini korurken, ROZ için özel olarak tasarlanmış çeşitli oyun iyileştirmeleri ve özel sistemler sunuyor.

OBT sırasında sunulan başlıca özellikler şunlardır:

Daha kolay gezinme ve kontrol için orijinal RO1 arayüzüne dayalı olarak yeniden tasarlanan UI/UX

Daha iyi oyun görünürlüğü için genişletilmiş kamera ve görüş açısı

Daha akıcı bir ilerleme için otomatik savaş desteği

Gereksiz hareket karmaşıklığını azaltarak, basitleştirilmiş bölgesel seyahat rotaları

Oynanabilecek Çeşitli İşler ve Sınıflar

Birçok modern MMORPG uyarlamasının aksine, Ragnarok Zero: Global, modern oyuncular için kullanım kolaylığını ve oyun akışını iyileştirirken, orijinal Ragnarok Online'a en yakın deneyimi sunmaya odaklanıyor.

OBT Anma Etkinlikleri

OBT'nin lansmanını kutlamak için, test dönemi boyunca oyuncuların özel ödüller ve hatıra ödülleri kazanmalarına olanak tanıyan çok sayıda oyun içi ve topluluk etkinliği mevcut olacak.

Oyuncular aşağıdaki etkinliklere katılabilirler:

Günlük Katılım Etkinliği

Seviye Başarı Etkinliği

Hata Bildirim Etkinliği

OBT Ekran Görüntüsü Etkinliği

OBT Anket Etkinliği

OBT Özel Başlık Etkinliği

OBT Teşekkür Etkinliği

Abonelik Etkinliği

Buna ek olarak, küresel Ragnarok topluluğunu daha da birbirine bağlamak için önümüzdeki dönemde daha fazla topluluk etkinliği ve katılım kampanyası planlanmaktadır. Daha fazla ayrıntı, ilerleyen tarihlerde resmi kanallar aracılığıyla açıklanacaktır.

Bağlantıda Kalın

Oyuncular, resmi Ragnarok Zero: Global kanallarını son haberler ve güncellemeler için takip edebilir.

OBT'ye katılın: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Ön Kayıt: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr2

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Gravity Game Unite SDN. BHD. Hakkında

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU), merkezi Malezya'da bulunan Gravity Co. Ltd. şirketinin küresel bir yayıncılık ve hizmetler alanında faaliyet gösteren bir iştirakidir. Şirket, Ragnarok oyunlarını sunmaya ve yayıncılık, operasyonlar ve topluluk katılımı yoluyla dünya çapındaki oyuncular için küresel oyun hizmetlerini işletmeye odaklanmaktadır.

Gravity Co., Ltd. hakkında

Nisan 2000'de kurulan ve Nasdaq Global Market'te (GRVY) işlem gören Gravity Co., Ltd. , merkezi Kore'de bulunan küresel bir oyun şirketidir. En çok amiral gemisi MMORPG Ragnarok Online ile tanınan Gravity, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beğenilen çevrimiçi ve mobil oyunlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor.