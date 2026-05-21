ANKARA (İGFA) - ASELSAN, yapay zekâ destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik önemli bir sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmelerin toplam büyüklüğü 469 milyon 974 bin ABD doları olarak gerçekleşti.

Söz konusu anlaşma kapsamında geliştirilecek sistemlerin, yapay zekâ destekli güvenlik altyapılarıyla şehirlerdeki güvenlik yönetimini daha etkin ve entegre hale getirmesi hedeflenirken proje kapsamında yapılacak teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

