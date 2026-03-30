ANKARA (İGFA) - Türkiye, iletişim altyapısında yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, ülkede 5G teknolojisine geçiş süreci 31 Mart 2026 Salı günü itibariyle resmen başlatılacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada bu adımın yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik kapasitesini güçlendiren kritik bir hamle olduğunu vurguladı.

Duran, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda iletişim alanında güçlü, güvenli ve bağımsız bir yapının inşa edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade ederke, 5G teknolojisinin; hızlı, güvenli ve kesintisiz veri akışı sağlayan temel bir altyapı olduğuna işaret ederek, yatırımların yerli ve millî imkânlarla desteklendiğini ve dijital egemenliğin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Açıklamada, 5G'nin sadece haberleşme alanında değil; akıllı şehir uygulamaları, savunma sanayii, sağlık ve ulaştırma gibi birçok sektörde önemli dönüşümlere kapı aralayacağı kaydedildi.

Düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi sayesinde kamu hizmetlerinde hız ve verimliliğin artmasının beklendiği ifade edildi. Atılan adımların Türkiye'yi küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma taşıması hedeflenirken, sürecin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.