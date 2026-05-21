Yeni Geliştirme Çalışmaları, MQ-9B'ye Havadan Erken Uyarı Kabiliyeti Kazandıracak

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), MQ-9B Uzaktan Kumandalı Hava Aracını ilk kez Havadan Erken Uyarı (AEW) podları ile uçurdu. Uzun süredir beklenen AEW kabiliyeti, Saab ile yapılan iş birliği kapsamında sağlanmaktadır. LoyalEye adı verilen AEW sensörü MQ-9B operatörleri ve yeni müşterilere sunulduğunda, halihazırda mevcut olmayan bölgelerde sürekli ve maliyet etkin hava gözetleme kabiliyetleri sağlanması bekleniyor.

GA-ASI, 19 Mayıs tarihinde Güney Kaliforniya'daki Desert Horizon uçuş operasyon tesisinden, şirkete ait bir hava aracı kullanarak AEW radar podları ile MQ-9B'nin doğrulama uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçuş, birkaç ay sürmesi ve yılın ilerleyen dönemlerinde tam kabiliyetli bir gösterim ile sonuçlanması beklenen geliştirme sürecinin ilk adımını temsil etmektedir.

GA-ASI ve Saab, AEW kabiliyetini MQ-9B platformuna kazandırmak amacıyla geçen yıl iş birliğini duyurmuştu.

MQ-9B modelleri arasında SkyGuardian® ve SeaGuardian®, Birleşik Krallık'ın MQ-9B varyantı olan Protector ve şu anda uçak gemileri için geliştirilmekte olan yeni MQ-9B STOL (Kısa Kalkış ve İniş) konfigürasyonu yer almaktadır.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'MQ-9B için AEW, taktik hava mühimmatları, güdümlü füzeler, insansız hava araçları, savaş uçakları, bombardıman uçakları ve diğer tehditlere karşı savunma sağlamak için kritik bir havadan algılama kabiliyeti sunacaktır. Orta irtifa ve uzun havada kalış süresine sahip bir insansız hava sistemi için operasyonel kullanılabilirlik, herhangi bir askeri hava aracından daha yüksektir ve insansız bir platform olarak hava mürettebatı riske atılmamaktadır' dedi.

Saab Gözetleme İş Alanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Carl-Johan Bergholm, 'Bu iş birliği, MQ-9B platformunu LoyalEye ile entegre ederek operatörlere kritik karar alma süreçleri için hayati bilgiler sunmaktadır. LoyalEye, insanlı sistemlerin kabiliyetlerini genişletmekte ve sürekli gözetleme ile daha yüksek operasyonel esneklik sağlamaktadır. Bu durum durumsal farkındalığı artırmakta ve görev başarısını güçlendirmektedir'şeklinde konuştu.

GA-ASI ve Saab'ın AEW çözümü; erken tespit ve uyarı, uzun menzilli tespit ve takip ile aynı anda hedef takibi ve esnek sistem entegrasyonu dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak olup, tüm bunlar görüş hattı ve SATCOM bağlantıları üzerinden gerçekleştirilecektir.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen insansız hava sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyondan fazla uçuş saatine ulaşan Predator® UAS ailesi, 30 yılı aşkın süredir operasyonlarda yer almakta olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içermektedir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı müdahale kabiliyeti sunan uzun süreli ve çok görevli çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır.

