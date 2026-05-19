Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Milli İrade Meydanı'nda yoğun katılımla süren EnFest, özellikle dijital teknoloji alanındaki uygulamaları ile gençlerden tam not alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen festival kapsamında oluşturulan 'Dijital Deneyim ve Teknoloji Alanı', gençlerin en çok vakit geçirdiği bölümler arasında yer alıyor. Teknolojiyle iç içe hazırlanan etkinlik alanlarında gençler hem eğleniyor hem de yeni nesil dijital uygulamaları deneyimleme fırsatı buluyor. Özellikle interaktif içeriklerin yer aldığı alanlar festival atmosferine farklı bir heyecan katıyor.

SANAL GERÇEKLİKTEN 360 VİDEO BOOTH'A

Festivalde yer alan '360 Video Booth Alanı' gençlerin renkli görüntüler oluşturmasına imkan sağlarken, 'Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı' ise katılımcıları dijital dünyanın farklı atmosferleriyle buluşturuyor. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği alanlarda gençler, hem sanal dünyanın sunduğu deneyimleri birebir yaşayabiliyor hem de arkadaşlarıyla keyifli anılar biriktirebiliyor.

EnFest'in teknoloji temalı etkinlikleri arasında yer alan 'RC İş Makinaları Alanı' özellikle gençlerin dikkatini çekiyor. İnşaat ve şantiye araçlarının uzaktan kumandayla kontrol edilebilen minyatür ölçekli versiyonları olan RC İş Makinaları gençlere bambaşka bir deneyim sunuyor. RC İş Makinaları kadar ilgi çeken bir diğer alan ise karaoke etkinliği. Burada gençler eşlik ettikleri şarkılarla festivalin coşkusunu en renkli şekilde yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda devam eden EnFest, gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşatıyor. EnFest sadece eğlence sunmakla kalmıyor, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak içeriklere de ev sahipliği yapıyor. Dijital inovasyonun ön planda tutulduğu atölyeler sayesinde gençler teknolojinin verimli kullanım alanlarını keşfederken, yeni deneyimlerle de kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.