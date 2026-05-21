İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı sistemini dijitalleştirerek 'HAYAT 112 Acil' uygulamasını hayata geçirdi. Yeni sistemle vatandaşlar artık acil durumları sadece sesle değil, fotoğraf ve video ile de bildirebilecek.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil dijital acil çağrı platformu 'HAYAT 112 Acil' uygulamasının hizmete alındığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulamayla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin klasik sesli çağrı hattı yapısından çıkarılarak, fotoğraf ve video paylaşımına imkân tanıyan multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürüldüğünü belirtti. Yeni sistemin acil durumlarda müdahale süresini kısaltarak vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçladığı ifade edildi.

Uygulama sayesinde vatandaşların olay anına ilişkin konum bilgisi, görüntü ve videoları doğrudan sisteme iletebileceğini kaydeden Bakan Çiftçi, bu sayede ekiplerin olayın niteliğini daha hızlı analiz etmesi ve sahaya daha doğru yönlendirme yapılmasının hedeflendiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, farklı alanlarda kullanılan mobil uygulamaların da tek bir dijital çatı altında toplandığını ve kamu hizmetlerinde tam entegrasyon sağlandığını belirtirken, yeni sistemle birlikte acil yardım süreçlerinde hız, koordinasyon ve erişilebilirliğin önemli ölçüde artırılacağını açıkladı.

Bu sistemle 112'yi yalnızca sesli bir çağrı hattı olmaktan çıkarıyor; fotoğraf ve video paylaşımına imkân sağlayan multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürüyoruz. — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 21, 2026