ACCESS Newswire / SİNGAPUR VE DUNDALK, İRLANDA (İGFA) - Kateter ve medikal tüp üretiminde dikey entegre sözleşmeli üretici olan AP Technologies, bugün İrlanda'nın Dundalk kentinde faaliyet gösteren ve medikal cihaz endüstrisi için lazer mikro işleme ve nitinol işleme alanında uzmanlaşmış Blueacre Technology'yi satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, AP Technologies'in İrlanda'daki medikal teknoloji koridorunda ilk Avrupa operasyonunu kurmasını sağlamakta ve kateter platformunu yeni nesil minimal invaziv cihazlarda kullanılan lazer işlenmiş metal bileşenlere genişletmektedir. İşlem koşulları açıklanmamıştır.

Blueacre, medikal cihaz endüstrisi için lazer mikro işleme ve nitinol işleme alanında yaklaşık yirmi yıllık uzmanlık sunmaktadır. Bu yetkinlikler arasında femtosaniye ve pikosaniye lazer kesim, lazer kaynak, elektropolisaj ve yerinde hızlı prototipleme bulunmaktadır. Bu kapasite artık AP Technologies'in PTFE oyulmuş astarları, FEP ısı ile daralan tüpleri, örgülü ve sarmal şaftları ve tamamlanmış kateter montajı ile birlikte sunulmaktadır.

Birleşik çözüm, OEM iş ortaklarının polimer ve metal işleme süreçlerinde mühendislik hassasiyeti sağlayarak tek bir tedarikçi üzerinden hibrit kateter ve teslimat sistemi programları geliştirmesine olanak tanımaktadır.

AP Technologies CEO'su Charles Tang, 'Bu satın alma, gelişmiş kateter teknolojileri platformumuzu genişletme yolunda ilk adımı temsil etmekte olup, dikey entegre kateter yetkinliklerimize nitinol ve hassas lazer işleme eklemektedir. Ayrıca Blueacre Technology'nin kurucusu David Gillen ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisi mühendislik yetkinliği ve inovasyonuyla ekibimize önemli katkı sağlayacaktır. Birlikte minimal invaziv cihaz üretiminin geleceğini şekillendirme konumundayız' dedi.

Blueacre Technology Kurucusu Dr. David Gillen, 'Blueacre Technology olarak AP Technologies küresel ekibinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk görüşmemizden itibaren Charles Tang ve üst yönetimin stratejik vizyonundan etkilendik. AP Technologies, üst düzey medikal teknoloji şirketlerine hizmet veren son derece başarılı ve yenilikçi bir küresel tedarikçidir. Nitinol ve ileri lazer işleme alanındaki yaklaşık 20 yıllık deneyimimizi yeni birleşik ekibimize katmaktan heyecan duyuyoruz ve yeni nesil girişimsel cihazlar için küresel ölçekte yetkinlik geliştirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Dr. Gillen, Dundalk operasyonunun liderliğini sürdürmeye devam edecek ve AP Technologies yönetim ekibine katılacaktır. Blueacre markası, Dundalk tesisi ve mevcut müşteri programları bu işlemden etkilenmemektedir.

AP TECHNOLOGİES HAKKINDA

AP Technologies, merkezi Singapur'da bulunan ve Singapur, ABD, Çin, Vietnam ve İrlanda'da operasyonları bulunan, kateter ve medikal tüpler alanında dikey entegre sözleşmeli bir üreticidir. Şirket, yeni nesil minimal invaziv teknolojiler geliştiren dünyanın önde gelen medikal cihaz OEM şirketleri ile iş birliği yapmaktadır. Yetkinlikleri arasında hassas mikro tüp ekstrüzyonu, PTFE oyulmuş astarlar, FEP ısı ile daralan tüpler, örgülü ve sarmal şaftlar, tamamlanmış kateter montajı ve artık nitinol ile hassas lazer işleme yer almaktadır. Daha fazla bilgi için ap-tech.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BLUEACRE TECHNOLOGY HAKKINDA

Blueacre Technology, medikal cihaz endüstrisi için lazer mikro işleme ve hassas üretim alanında lider bir şirkettir. Yetkinlikleri arasında femtosaniye ve pikosaniye lazer kesim, fiber lazer tüp kesimi, lazer kaynak, polimer ablasyon, mikro İsviçre tipi CNC işleme ve elektropolisaj bulunmaktadır. Blueacre, erken aşama Ar-Ge'den seri üretime kadar start-up'lara, sözleşmeli üreticilere ve çok uluslu medikal cihaz OEM'lerine hizmet vermekte olup, yerinde hızlı prototipleme ve süreç geliştirme için Accel-LAB programı ile destek sunmaktadır.

