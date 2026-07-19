Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi, yaz okulu programı kapsamında çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor. Futbol okulunda eğitimlerde çocuklar, temel futbol becerilerinin yanı sıra takım ruhu ve spor disiplinini de öğreniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çocukları erken yaşta spora yönlendirmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Futbol Akademisi'nde yaz dönemi antrenmanları devam ediyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz okulu programına geçilen akademide çocuklara ücretsiz futbol eğitimi veriliyor. İnternet üzerinden yapılan başvuruların ardından asil listede yer alan çocuklar antrenmanlara katılmaya hak kazanırken, yedek listedeki çocuklar ise kontenjan açılması durumunda programa dahil ediliyor. Futbol Akademisi'nde kız çocuklarına yönelik futbol grubu da yoğun ilgi görüyor.

KIZ FUTBOL OKULUNA YOĞUN İLGİ

Futbol Akademisi Antrenörü Emrah İnal, akademinin yaz ve kış dönemi olmak üzere yıl boyunca faaliyet gösterdiğini belirterek, 'Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz okulu programımıza geçtik. 2014-2019 doğumlu çocuklarımız internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Asil listedeki çocuklarımız antrenmanlara katılıyor, yedek listedeki öğrencilerimizi ise kontenjan açılması halinde çağırıyoruz. Kız futbol okulumuza da yoğun ilgi var. Talep artarsa grupları çoğaltmayı planlıyoruz' dedi.