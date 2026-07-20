Konya Büyükşehir Belediyespor, bisiklette elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehirli sporcu Ahmet Can Akpınar, Büyük Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, bisiklette elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kapadokya'nın zorlu doğal parkurlarında gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular şampiyonluk için pedal çevirdi. Yaklaşık 70 sporcunun katılımıyla 3 gün süren şampiyonada Short Track (XCC), Cross Country Olympic (XCO) ve Eliminatör (XCE) yarışları düzenlenirken, organizasyon büyük heyecana sahne oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor'u Büyük Erkek (Elit Erkek) kategorisinde temsil eden Ahmet Can Akpınar, zorlu parkurda rakiplerini geride bırakarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Ahmet Can, elde ettiği bu sonuçla Türkiye şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adından sıkça söz ettiren Konya Büyükşehir Belediyespor, Nevşehir'de elde ettiği bu şampiyonlukla bisiklet sporundaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.