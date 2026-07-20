Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamındaki tenis kursları, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. 5 ile 18 yaş arasındaki katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde hem tenis öğreniyor hem de yaz tatilini sporla değerlendiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda tenis kursları çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

5 ile 18 yaş arasındaki gençlere yönelik açılan kurslarda kontenjanlar kısa sürede dolarken, yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde tenis eğitimi almaya başladı.

Yaş gruplarına göre planlanan eğitimlerde katılımcılar raket kullanımı, temel vuruş teknikleri, servis ve oyun kuralları gibi tenis sporunun temel eğitimlerini alırken, düzenli antrenmanlarla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.