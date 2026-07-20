Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şahin Başol Spor Kompleksi'nde yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzunda devam eden üst kapatma çalışmalarını yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Vekili Şahin Biba, havuzunun dört mevsim kullanılabilmesini sağlayacak olan inşaat alanını gezdi.

Spor kompleksinin 2012 yılından beri Bursalılara hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Vekili Biba, 'Toplam 40 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet veren komplekste, spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, standartlara uygun bir futbol sahası, iki adet halı saha, tenis kortu, koşu parkuru, fitness salonu ve açık hava spor alanları bulunuyor. Spor kompleksine, Bursalıların yoğun ilgi gösterdiğinin farkındayız' dedi.

YÜZME HAVUZU 12 AY BOYUNCA HİZMETE AÇIK OLACAK

Tesiste zamanla bakım, onarım ve ek inşa ihtiyacı doğduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, kompleksteki yüzme havuzunun yaz ayları dışında da kullanılabilmesini arzuladıklarını vurguladı. Havuz bölümünde; 875 metrekarelik çelik çatı, bodrum kat galeri ile üstünün ve yan cephelerinin kapatılması işlemlerinin yürütüldüğünü anlatan Başkan Vekili Biba, 'Tesiste uygulanacak detay projeler de yerinde çözümlerle geliştiriliyor. Bu kapsamda çevre düzenleme imalatları da yapacağız. Projenin çalışmaları Mart 2026'da başladı. Sözleşme bedeli yaklaşık 36,5 milyon lira olan projeyi, Kasım 2026 gibi bitirmeyi planlıyoruz' diye konuştu.

İncelemelerin ardından Şahin Başol Spor Kompleksi'ndeki halı sahaları da gezerek çocuklarla top oynayan Başkan Vekili Biba, daha sonra Yunus Emre Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti.