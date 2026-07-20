Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Kupası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gezi programıyla Samsun'un eşsiz doğal güzelliklerini keşfetti.

SAMSUN (İGFA) - Dünya Kupası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kamp çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Delta Yaşam Kampı'nda konaklayan Ay-Yıldızlılar, antrenman programına kısa bir ara vererek Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini Büyükşehir Belediyesi ile keşfe çıktı.

Kamp programı kapsamında düzenlenen gezi etkinliğinde Milli Takım hem moral depoladı hem de şehrin önemli turizm destinasyonlarını yakından tanıdı.

TURİZM OFİSİ İLE ŞEHRİ TANIDILAR

Hazırlık çalışmaları için Samsun'da bulunan Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Samsun'un tanıtımına büyük katkı sağlayan 'Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Tanıtım Merkezi ile Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulan milliler; modern tasarımı ve dijital sunum altyapısıyla dikkat çeken merkezde, kentin öne çıkan destinasyonları, gastronomi değerleri ve alternatif turizm rotaları hakkında bilgiler edindi.

ŞAHİNKAYA KANYONU HAYRAN BIRAKTI

İlk olarak Vezirköprü ilçesini ziyaret eden Milli Takım kafilesi, Türkiye'nin en etkileyici doğal mirasları arasında yer alan Şahinkaya Kanyonu'nu gezerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

KANO KEYFİ

Programın devamında Bafra ilçesindeki Batık Minare'yi ziyaret eden milli sporcular, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Kano etkinliğine katılan Ay-Yıldızlılar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yoğun kamp temposunun stresini atma imkânı buldu.

TÜRKİYE'DE İLK OLAN MAVİ IŞIKLAR ENGELLİLER EĞİTİM, DİNLENME VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE ZİYARET

Gezi programı kapsamında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı sporcuları, merkezin sunduğu imkânları yakından inceleme fırsatı buldu.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimden sosyal yaşama, spordan rehabilitasyona kadar birçok alanda desteklendiği örnek tesisi gezen milli sporcular, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.