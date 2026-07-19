Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen Kocaelispor Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın, müzenin Kocaelispor'un kurumsallaşması ve kulüp tarihinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispor'un zengin tarihini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen Kocaelispor Müzesi, kulübün hafızasını yaşatacak önemli bir merkez olacak. Müzede Kocaelispor'un unutulmaz anıları, kazanılan kupalar, efsane futbolcular ve kulübün gelişim sürecini anlatan interaktif sergiler yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor için oldukça öneme sahip olan, Kocaelispor Stadyumu'nda bulunan müzeyi gezerek incelemelerde bulundu.

İNANILMAZ BİR MİRAS, MUHTEŞEM BİR HAFIZA:

Başkan Büyükakın, Kocaelispor Müzesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, 'Köksüz ağaç nasıl ayakta duramazsa, bir kurumun, bir kulübün tarihle olan bağı kurulmadıkça onun da ayakta kalma şansı olmaz. Kocaelispor'un kurumsallaşması açısından en önemli adımlardan biri de bu müzenin kazandırılması olacak. Arkada inanılmaz bir miras var. Muhteşem bir hafıza var. Kocaelispor'un bugünlere gelmesinde yardımcı olmuş isimler var. Bunların tamamının kente ait ortak bir hafıza olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Kurumsallaşma ancak böyle mümkün. Kocaelispor başka bir lige yükselmiş olacak; insanların gönlünde yer etmesi açısından daha güçlü bir hafıza ortaya konacak' dedi.

SEZON AÇILIŞIYLA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Başkan Büyükakın, müzenin özellikle genç nesiller açısından önemli bir işlev üstleneceğini belirterek şunları söyledi: 'En önemli şey geçmişten gelen mirasın, o tarihi hikâyenin burada canlı kalması. Bu şehrin çocuklarının geçmişi öğrenmesi bu müze ile mümkün olacak. Kocaelispor ile ilgili daha köklü bir hikâye yazılacak. Müzeler, bir şehrin gerçek bir şehir olması için kıymetli mekânlar. Kocaelispor'un da bir müzeye sahip olması -ki emsalleriyle kıyaslandığında çok az sayıda kulübün vardır- tarihle olan bağını yeni nesillere aktararak çok önemli bir yolculuk olacak. Bu da Kocaelispor'un kurumsallaşması adına güzel bir çalışma oldu. Sezon açılışı ile birlikte bu müzeyi de ziyarete açacağız.'