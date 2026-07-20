Ankara Keçiören Belediyesi'nin gençlerin teknoloji ve dijital spor alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmete açtığı Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından gençlerin teknoloji ve dijital spor alanındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet veren Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü Ankara İl Espor Turnuvası, Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen genç sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

MİLLİ BİRLİK RUHU DİJİTAL ARENAYA TAŞINDI

75 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, EAFC (1v1), Rocket League (1v1) ve Valorant (5v5) kategorilerinde çekişmeli bir turnuva gerçekleşti.

Gün boyunca süren müsabakalarda sporcular hem bireysel hem de takım oyunundaki yeteneklerini sergileyerek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Teknoloji, spor ve milli değerleri bir araya getiren organizasyonda gençler yalnızca rekabet etme fırsatı bulmakla kalmadı; aynı zamanda centilmenlik, takım ruhu, dayanışma ve fair-play anlayışıyla örnek bir mücadele ortaya koydu.

Büyük ilgi gören turnuva, katılımcılar arasında yeni dostlukların kurulmasına ve espor kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağladı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR KUPA VE MADALYA HEYECANI YAŞADI

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ve takımlar için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara kupa ve madalyaları, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından takdim edildi.

Sporcuları tek tek tebrik eden Şen, Keçiören Belediyesi'nin gençlerin teknoloji ve spor alanındaki başarılarını desteklemeye devam edeceğini ifade ederek turnuvaya katılan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.