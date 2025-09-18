Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Deniz gönüllüleri 20 Eylül Cumartesi günü Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde Konyaaltı’nda buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliğinde Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No’lu plajda gerçekleştirilecek temizlik etkinliğinde deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amaçlanıyor.

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla Antalya’nın geleceğini koruyan Antalya Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin temiz kalması için de mücadele ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Etkinliği’ne destek veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TURMEPA işbirliğinde gerçekleştirilecek farkındalık etkinliğine Antalya’daki kurum kuruluş, STK’lar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Antalyalı gönüllüler katılacak.

Etkinlikte 100’den fazla ülkede binlerce gönüllüyle birlikte eş zamanlı temizlik gerçekleştirilecek. Deniz gönüllüleri 20 Eylül Cumartesi saat 10.00’da Konyaaltı varyant Ekdağ 1 No’lu Plajda buluşacak.

ATIKSIZ DENİZLER İÇİN KAMUOYU

Gönüllülerin desteğiyle toplanan atıklar tür ve kaynaklarına göre kayıt altına alınarak uluslararası çevre organizasyonlarına ve kuruluşlara rapor halinde sunulacak. Rapor, denizlerdeki ve okyanuslardaki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenliğin saptanmasında bilimsel olarak önemli rol oynuyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli önlemler tespit ediliyor, eylem planlarının oluşturulması sağlanarak atıksız denizler için kamuoyu yaratılıyor.