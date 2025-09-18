Muğla Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler ve ailelerine yönelik yürüttüğü sosyal destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Bir Muğla’ hedefi doğrultusunda özel bireyler ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü destek çalışmalarına devam ediyor. Sosyal yardımlar, kısa mola, kırsaldaki çınarlar, evde bakım ve temizlik hizmetleri gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın Kapıkırı Mahallesi’nde yaşayan Behiye Burnak ve kızı Fatma için seferber oldu.

FATMA BURNAK: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ SAĞ OLSUN YANIMDA OLDU”

Fatma Burnak, yaşadığı zorluklara rağmen hayata umutla tutunduğunu belirterek, “Doğuştan engelliyim. Annem beni yıllarca sırtında taşıdı. Hayatını bana adadı. Bugün evimize temizlik için geldiler. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun yanımda oldu. Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

CEM TUNCAELLİ: “HER ALANDA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Çalışmacısı Cem Tuncaelli, aileye yönelik başlatılan destek süreci hakkında bilgi vererek, “Behiye Teyze ve Fatma’nın sosyal yardımlardan ve evde bakım hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli işlemleri başlattık. Başkanımız Ahmet Aras’ın özel bireylere yönelik hassasiyeti doğrultusunda, bu tür destekleri sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: “BEHİYE ANNE, ÖMRÜNÜ EVLADINA ADAMIŞ FEDAKAR, SEVGİ DOLU BİR ANNE”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Engelsiz Bir Muğla’ hedefimiz doğrultusunda, özel bireylerimizin ve onların fedakâr ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak bizim için bir sorumluluktur. Behiye Teyze ve kızı Fatma’nın hayatı birçok aileye örnek olacak film gibi bir hikaye. Ömrünü evladına adamış fedakar, sevgi dolu bir annenin hikayesi. Biz onların hayatına bir nebze dokunabildiysek ne mutlu bize. Muğla’mızın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal destek, bakım ve temizlik hizmetlerimizi sürdürülebilir bir anlayışla yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi her bireye ulaşarak hizmet ağımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.