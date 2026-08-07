Adalet Bakanı Akın Gürlek, suikasta kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir araya geldi. Gürlek, dosyadaki tüm delillerin yeniden titizlikle incelendiğini belirterek, suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

ANKARA (İGFA)- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 yıl önce Ankara'daki evinin önünde düzenlenen bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ile oğlu Özgür Mumcu'yu Adalet Bakanlığı'nda kabul etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dosyada yer alan tüm delil, bilgi ve bulguların en ince ayrıntısına kadar yeniden ve titizlikle incelendiğini belirtti.

33 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile Bakanlığımızda bir araya geldik.



Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, dosyada yer alan tüm: pic.twitter.com/gC9PYVonIk — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 6, 2026

Uğur Mumcu suikastının tüm yönleriyle aydınlatılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Gürlek, 'Uğur Mumcu suikastının bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız.' ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, paylaşımında ayrıca merhum gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'ya Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulundu.