Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işlediklerine ilişkin deliller elde edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınması ile ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.