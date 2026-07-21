Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivale 45 gün kaldığını belirterek tüm vatandaşları kültür ve sanat şölenine davet etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirileceğini belirterek, şehrin dokuz gün boyunca kültür, sanat ve medeniyetin buluşma noktası olacağını ifade etti.

Festival kapsamında farklı noktalarda konserlerden tiyatrolara, sergilerden söyleşilere, çocuk atölyelerinden geleneksel sanat etkinliklerine kadar geniş kapsamlı bir program düzenleneceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, festival hazırlıklarının tüm kurumlarla iş birliği içerisinde sürdüğünü söyledi.

Festivalin başlamasına 45 gün kaldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının büyük bir anlam taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'Kayseri; Mimar Sinan'ın taşı konuşturduğu, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin irfanla insan yetiştirdiği, Dâvud-i Kayseri'nin Osmanlı ilim geleneğinin temellerini attığı kadim bir medeniyetin merkezidir. Anadolu'nun önsözü olan şehrimiz, 6 bin yıllık tarihiyle ticaretin, kültürün, sanatın, ilmin ve medeniyetin buluştuğu eşsiz bir şehirdir. Kültepe Kaniş-Karum'da yazının Anadolu'da ilk kez kullanıldığı, ticaret hukukunun filizlendiği topraklar Kayseri'dir. Hunlardan Selçuklu'ya, Danişmendlilerden Osmanlı'ya uzanan Türk tarihinin en önemli yürüyüşlerinden biri bu topraklarda yaşanmıştır.'

'Kayseri'de Taşlar Bile Türkçe Konuşmaktadır'

Selçuklu eserlerinin taşlarında yer alan Oğuz boylarına ait tamgaların Kayseri'nin Türk yurdu kimliğinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Hacı Kılıç Camii ve Çifte Kümbet gibi eşsiz eserlerde Kayı, Salur, Dodurga, Afşar ve Karaevli boylarının izlerinin görüldüğünü belirterek, 'Kayseri'de taşlar bile Türkçe konuşmaktadır' ifadelerini kullandı.