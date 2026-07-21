Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan 'Engelsiz Melikgazi' aracı gönülleri kazanmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Tam donanımlı yapısıyla dikkat çeken araç, ulaşımda zorluk yaşayan yüzlerce engelli vatandaşın ve ailesinin en büyük destekçisi oldu.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran bu özel hizmetten yararlanmak ise oldukça kolay. Engel durumu bulunan vatandaşlar, hastane randevularından 2 gün önce 05302539191 numaralı Whatsapp ihbar hattından veya 2521333 numaralı iletişim merkezini arayarak randevu alabiliyor. Hasta ve hasta yakını evinden alınarak kamu hastanelerine götürülüp işlemlerinin tamamlanmasın ardından evlerine bırakılıyor. Tekerlekli ve akülü araçların kolaylıkla araca taşınabilmesi için özel bir rampası bulunan araç, engelli bireylerin hayatlarına dokunan bir yardım eli olarak kalpleri kazanmış durumda.

Hizmette engel tanımayan vizyonuyla gündeme gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'mizde büyük bir aileyiz. Her yaştan vatandaşımızla bir arada, istişare halindeyiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatına güzel bir dokunuş yapmak, hastane ulaşımlarında yardımcı olabilmek adına önemli ve özel bir hizmeti hayata geçirdik. 'Engelsiz Melikgazi' ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir. Hastane ulaşımında bizlerden destek almak isteyen engelli vatandaşlarımız 05302539191 numaralı Whatsapp ihbar hattından veya 2521333 numaralı iletişim merkezini arayarak bizlere kolaylıkla ulaşabilirler. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız, desteklerimiz artarak devam edecek.' dedi.