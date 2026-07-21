Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29'uncusu düzenlenen geleneksel Pilav Şenliği'ne katılarak mahalle sakinleriyle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Sıla-i rahim duygusunun yaşatıldığı, şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte konuşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gönül bağlarının güçlendiği bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Kocasinan'ın kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sadece bir şenlik olmadığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, '1997 yılında başlayan ve bugün 29'uncusunu gerçekleştirdiğimiz bu güzel buluşmanın, inşallah nice yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimizin ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzur ve kardeşlik içerisinde bir araya gelmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu organizasyonlar, birbirini uzun zamandır göremeyen akrabaların, dostların, hemşehrilerin buluşmasına, hasret gidermesine vesile oluyor. Şehir dışında, hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız memleket özlemini gidermek, sevdikleriyle kucaklaşmak için burada bulunuyor. Bizler de hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı duyguları yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bizlere olan güvenine, inancına ve sevgisine layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kocasinan'ımızın her mahallesine olduğu gibi kırsal mahallelerimize de hizmet götürmeye, değerlerine değer katmaya devam edeceğiz. Bizleri bugün burada bir araya getiren, bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.' Diye konuştu.

Obruk Mahallesi sakinleri ise Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Geleneksel Pilav Şenliği, vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edilmesiyle sona erdi.