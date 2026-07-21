Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz Yaz Çocuk Tiyatroları etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Çöp ve Hazine' adlı çocuk oyunu, Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokak Parkı'nda minik izleyicilerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz boyunca çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlik serisinin duraklarından biri olan gösteride, aileler ve çocuklar açık havada tiyatronun keyfini yaşadı.

Eğlenceli anlatımı, renkli karakterleri ve interaktif kurgusuyla sahnelenen oyun, izleyicilere çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini eğlenceli bir hikaye eşliğinde aktardı.

'Çöp ve Hazine' adlı oyun, çocukları doğayı korumanın gerekliliği üzerine düşündüren bir maceraya davet ederken,, ilk bakışta değersiz görülen atıkların doğru ayrıştırılıp geri dönüştürüldüğünde aslında önemli birer kaynak olduğu vurguluyor.

Paylaşma, sorumluluk alma ve çevreye duyarlı birey olma gibi değerler de sahne diliyle çocuklara aktarılıyor. Oyun, çevre eğitimini eğlenceyle birleştiren yapısıyla öne çıkıyor.

Maltepe Belediyesi'nin Yaz Çocuk Tiyatroları programı kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar zaman zaman oyuna dahil olarak hikayeye eşlik ederken, aileler de yaz akşamında kültür ve sanatla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, alkışlar eşliğinde sona ererken, minik izleyiciler hem eğlenerek vakit geçirdi hem de geri dönüşümün doğaya ve geleceğe katkısını eğlenceli bir sahne deneyimiyle öğrenmiş oldu.