Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da 'ffatmaase' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fatma Soydaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin İstanbul'da yakalandığını ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da 'ffatmaase' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fatma Soydaş hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, şüphelinin paylaşımlarının Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi (halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama) ile 226/2. maddesi (müstehcenlik) kapsamında suç oluşturduğu değerlendirmesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş'ın İstanbul'da yakalandığı, SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alındığı ve tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği belirtildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.