Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni Fırtına-2 obüslerinin alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularının 24 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, savunma sanayisi, personel temini ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için teslim edilen muhtelif miktardaki Fırtına-2 obüslerinin muayene ve kabul işlemleri tamamlanarak envantere alındı.

Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından farklı çap ve miktarlarda silah ile mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetlerinin 7 Ağustos'a kadar devam edeceğini, adayların ise 31 Ağustos'a kadar Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından yararlanabileceğini açıkladı.

Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesinde açılacak ' Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin işlemler tamamlandı. Okul, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak.: pic.twitter.com/C0mzdUSfKm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2026

Öte yandan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2026 yılı 3'üncü Dönem Uzman Erbaş Temini ile 2'nci Dönem Sözleşmeli Er Temini başvurularının 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Bakanlık ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesinde açılacak Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacağını bildirdi. Gemi yapımı, denizcilik, elektrik-elektronik ile makine ve tasarım teknolojisi alanlarında eğitim verecek okulun, savunma sanayisi ve denizcilik sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi hedefleniyor.