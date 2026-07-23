TBMM Dilekçe Komisyonu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının önlenmesine yönelik hazırlanan Alt Komisyon Raporu'nu kabul etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'nda, okullarda akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesine ilişkin hazırlanan rapor görüşüldü.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı. Toplantıda, 'İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu' ele alındı.

Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, komisyonun çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler ve yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Süslü, 4 okulda inceleme yapıldığını; okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Toplantıda ayrıca akran zorbalığına ilişkin hazırlanan kamu spotları ve teneffüs zili sesleri de Komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Görüşmelerin ardından Alt Komisyon tarafından hazırlanan rapor oylanarak kabul edildi.