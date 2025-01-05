Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Evde Sosyal Hizmet Merkezi, 2024 yılında ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine tam 10 bin 204 kez evde bakım hizmeti sunarak dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2015 yılında kurulan merkez, kendi bakımını yapamayan, hasta, engelli ve yaşlı bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, sadece fiziksel ihtiyaçları değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini artırmayı da hedefliyor.

Evde pansuman ve enjeksiyon gibi tıbbi işlemlerin yanı sıra banyo, tırnak kesimi, traş ve kuaförlük gibi kişisel bakım hizmetleriyle büyük takdir topluyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Muratpaşa Belediyesi’ne yapılan başvurular arasında 2 bin 81 talep ile sağlık hizmetleri ilk sırada yer aldı.

Evde Sosyal Hizmet Merkezi, bu dönemde 633 evde bakım hizmeti ve 372 hasta nakil işlemi gerçekleştirerek yine ihtiyaç sahibi bireylerin yanında oldu. Merkez, 2024 yılında gerçekleştirdiği toplam 10 bin 204 evde bakım hizmetiyle sosyal hizmet anlayışında örnek bir model olmayı sürdürdü.

Evde Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen Muratpaşa sakinlerinin 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezini aramaları yeterli.