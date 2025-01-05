İzmir Bornova Belediyesi, tarımsal üretimin verimliliğini artırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini ekledi. Zeytin Budama Eğitimi, zeytin üreticilerinin yoğun ilgisiyle Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Eğitim, Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz’ın rehberliğinde, doğru budama teknikleri, ağacın sağlığı ve verimliliği üzerindeki etkiler gibi kritik konuları ele aldı. Üreticiler, budamanın yalnızca bir kesim işi değil, zeytin ağaçlarının ömrünü ve verimini artıran bir sanat olduğunu öğrendi.

Başkan Eşki: “Üreticilerimizin yanındayız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimle ilgili olarak; “Zeytin, bölge ekonomisi ve kültürümüz için çok önemli bir değerdir. Üreticilerimizin daha bilinçli bir şekilde üretim yapmasını sağlamak, tarımsal kalkınmayı desteklemek için bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bornova’da üreticinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.