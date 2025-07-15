Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezlerinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 140 öğrencinin 10’u en iyi okulların sıralandığı yüzde 15’lik dilime girme başarısı gösterdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri olmak üzere 3 ayrı mahallesinde yer alan destek eğitim merkezlerinde LGS’ye hazırlanan 140 öğrenci, 15 Haziran’da iki oturumdan oluşan sınavda ter döktü. Tercih döneminin başladığı LGS’de, Muratpaşa öğrencilerinin 2’si yüzde 5’lik dilimde yer alırken toplam 10 öğrenci ise yüzde 15’lik dilime girme başarısı gösterdi.

Destek Eğitim Merkezleri’nin en başarılı öğrencisi 459 puanla 2.68’lik yüzdelik dilime giren Kıvanç Coşguner oldu. Onu 443 puan ile yüzde 4’lük dilime girme başarısı gösteren Ahmet Kayra Üzer takip etti.

Öğrenciler sınav sonuçlarına göre Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Antalya Lisesi gibi Antalya’nın başarılı liselerine tercih yapabilecek. 14 - 24 Temmuz tarihlerin arasında gerçekleşecek tercih döneminde destek eğitim merkezleri rehberlik hizmeti de verecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.