Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleceğin izcilerinin yetiştirilmesi amacıyla 11-15 yaş arasındaki genç ve çocuklara yönelik düzenlenen 6. Dönem İzcilik Eğitim Programı’na başvurular başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayalı olan izcilik programı, çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik, 17, 18, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde 09.30 – 16.00 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşecek. Ücretsiz programa katılmak isteyenler www.antalya.bel.tr adresinden başvuru yapabilir.

DOĞANIN İÇİNDE İZCİLİK FAALİYETİ

Hayvanat Bahçesi’nin yanındaki ormanlık alanda bulunan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde izci adayları, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğümler, oyunlar, çadır kurma ve temel kampçılık konularında eğitim alacak. Katılımcılar, kamp boyunca hem kişisel hem ruhsal gelişim sağlayacak, doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşam koşullarını uygulamalı öğrenecek. Program ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler 0242 321 24 70 numaralı telefonu arayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan bilgi alabilecek.

EĞİTİM SONUNDA AKSEKİ’DE KAMP YAPILACAK

Dört günlük eğitimin sonunda izci adayları yemin ederek ay sonunda Akseki ilçesinde düzenlenecek kampa katılacak ve teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak.