Otelleri, tatil köyleri ve birbirinden farklı mekanlarla eğlence dünyasının kalbinin attığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz DJ Atölyesi genç yetenekleri sahneye hazırladı.ANTALYA (İGFA) - Turizmin başkenti Antalya’da geniş bir iş alanı sunan DJ’lik için düzenlenen kurs, 7 gün boyunca Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eğitmen DJ Daraske (Murat Aydın) tarafından verilen uygulamalı derslerde katılımcılar, şarkılar arasında kusursuz geçiş yapmayı, ritim senkronizasyonunu ve farklı ortamlara uygun setler oluşturmayı öğrendi.

“DJ yaratmıyoruz ama DJ olmak isteyenlere yol gösteriyoruz” diyen Daraske, 24 saatlik eğitim sonunda katılımcıların doğum günü partilerinden plaj etkinliklerine kadar birçok yerde çalabilecek seviyeye geldiğini söyledi.