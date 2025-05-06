Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilişlerinin 53’üncü yıl dönümünde Üç Fidan Parkı’nda andı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Mayıs sabahı günün ilk ışıklarıyla belediyenin‘Üç Fidan Parkı’nı ziyaret etti.

6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın parkta yer alan rölyeflerinin önüne kırmızı karanfiller bırakan Başkan Uysal, tam bağımsız Türkiye mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Uysal, şöyle konuştu:

“30 Ekim 1968'de Samsun'da Atatürk anıtına çelenk koyup İstiklal Marşı okuyarak yola çıktılar. ‘Tam Bağımsız Türkiye Yürüyüşçüleri’ diyorlardı kendilerine. 10 Kasım 1968'de Anıtkabir'e ulaşarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koydular ve Anıtkabir özel defterine şöyle yazdılar: ‘Emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye'yi savunmak için İkinci Kurtuluş Savaşımızda gerçekten izindeyiz. Milli Kurtuluş Savaşımız yok edilemez. Milli Kurtuluş Savaşımızı yok etmek için bütün Türk milletinin yok edilmesi gerekir’ yazdılar.”

İdam kararlarının, gençlerin eylemleriyle orantısız şekilde alındığını vurgulayan Uysal, “Siyaseten, ibreti alem mantığıyla çok genç yaşta katledildiler. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Tam bağımsız Türkiye mücadelesi devam edecek” dedi.