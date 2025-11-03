Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesinde içmesuyu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım başlattı. Toplam maliyeti 480 milyon Türk lirası olan proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arıza yapan içmesuyu hatları yenileniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa'nın 55 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. ASAT Genel Müdürlüğü'nün yatırım programı çerçevesinde yürütülen çalışma; Varlık, Altındağ, Deniz ve Bahçelievler Mahallelerini kapsıyor. Proje kapsamında bu dört mahallede 28 kilometre ana hat ve 39 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 67 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

AKILLI SU YÖNETİMİYLE KAYIP-KAÇAKLAR AZALACAK

ASAT, sahada gerçekleştirilen imalat çalışmalarına ek olarak, altyapının uzaktan takibini de sağlayacak. Halihazırda en modern teknolojik donanıma sahip SCADA sistemi kullanan kurum, yeni yapılacak hatları da bu akıllı içme suyu yönetim sistemine entegre edecek. Bu sayede hem kayıp-kaçak oranları düşürülecek hem de sistemin performansı anlık olarak izlenebilecek.

YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN 24 ADET HİDRANT MONTAJI

Yapım işi kapsamında, olası acil durumlarda kullanılmak üzere farklı noktalara 24 adet yangın hidrantı monte edilecek. Böylece bölgedeki yangın güvenliği de artırılmış olacak.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ALTYAPI YATIRIMLARINA TEŞEKKÜR

Yapılan içme suyu hattı yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yıllardır eski borular nedeniyle sık sık patlaklar yaşandığını ve bu durumun su kesintilerine yol açtığını belirtti. Hem evlerinde hem iş yerlerinde zaman zaman suya erişimde zorluk yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, yürütülen çalışmalar sayesinde artık bu sorunların sona ereceğine inandıklarını söyledi. Eski boruların yerine sağlıklı ve dayanıklı yeni boruların döşenmesinin içme suyunun kalitesini artıracağını vurgulayan mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan basınç dalgalanmaları ve noktasal arızalar ortadan kaldırılacak. Böylece Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu temini sağlanmış olacak.